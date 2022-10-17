«Теперь, может, Абаскаль поймет, что Зиньковского надо выпускать с самого сначала, а Мевля не игрок уровня «Спартака». Вице-спикер Госдумы Жуков о дерби с ЦСКА
Александр Жуков оценил ничью «Спартака» с ЦСКА (2:2) в матче Мир РПЛ.
«В целом очень интересная, равная и боевая игра была, настоящее дерби! Мне кажется, «Спартак» вышел на матч очень нервным, был перенастрой у команды – и первый тайм не удался, а ЦСКА мог еще забить.
Во втором тайме начали играть нормально, замены были сделаны правильные. Теперь, может, Абаскаль начнет понимать, что Зиньковского надо выпускать с самого сначала и что Мевля не игрок уровня команды.
После второго забитого мяча немного подсели и успокоились. Наверное, надо было продолжать играть, как играли в начале второго тайма – и могли победить.
Догонят «Зенит»? Посмотрим. Отрыв, конечно большой, но сейчас играют неплохо, вполне возможно», – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ.
Наконец-то горячее дерби! Уверен: ничья никого не расстроила
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