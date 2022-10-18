Александр Кокорин: «Хочу играть в «Фиорентине» – по тренировкам понимаю, что могу. Ребята, игравшие в топ-клубах, говорили: «Для нас загадка, почему так»

считает, что соответствует уровню «Фиорентины».

– Давай вернемся к твоей карьере во Флоренции. Что ты там делал?

– Хороший вопрос (смеется). В конечном итоге, прекрасно жил, параллельно занимался, как на работу ходил. Четыре месяца, четыре тренера, первые травмы, тоже штуки четыре, наверное, подряд. Были одни тренеры, которые меня покупали, но в итоге я травмировался. Когда пришел новый тренер, который меня не ждал, они взяли новых игроков.

Если бы я понимал, что я неконкурентоспособный и не могу играть, вопросов бы не было. Но я могу играть, а тренерский штаб говорит, что я в хорошей форме... Я примерно понимаю, почему это случилось. В один момент, когда на меня надеялись, я не играл из-за травм. Дальше, естественно, я ждал своего шанса. Но они купили футболистов, у которых, по-моему мнению, мягко говоря, тоже не получилось.

– У тебя были конфликты в «Фиорентине»?

– Ни одного.

– Потому что я слышал, что тебя не собирались включать в заявку на сезон.

– Скорее всего, так и было бы. А так ни одного конфликта. Я не могу много рассказывать, я принадлежу «Фиорентине». Скорее всего, я буду туда возвращаться. Единственное, было непонимание, когда ко мне подходят и говорят, что я в хорошей форме. Я понимаю по тренировкам с тем же Душаном [Влаховичем] и другими ребятами, что могу играть. Для меня главной оценкой была оценка ребят, которые играли в топовых клубах и говорили: «Для нас загадка, почему так».

Я не такой футболист, который придет к руководству выкручивать руки, задавать вопросы. У меня есть контракт, я взрослый парень. Если они считают, что для клуба это нормальная ситуация, что я не играю, что я не могу даже уйти спокойно... Мне тяжело ответить. У меня есть контракт, где черным по белому прописано, что я делаю. Я должен приходить и тренироваться. Если меня не ставят на игры, то (разводит руками)...

Я хочу доказать. Не то что доказать, я хочу играть в «Фиорентине», потому что я могу там играть. Я это знаю, проведя там 1,5 года.

– Ты уверен, что это твой уровень.

– Уверен, вообще спокойно. Сейчас, к сожалению, «Фиорентина» плохо играет.

– То есть при тебе играла хорошо?

– Ну я талисман команды был, конечно. Меня нельзя было так отпускать (улыбается). Я могу там играть, спокойно. Просто мне нужно доверие тренера и руководства, и все, – сказал форвард, сейчас выступающий за из Лимасола.

Есть вопросы к тренеру «Фиорентины», хочет пожить в США (но не Майами), не рвется в сборную: Кокорин на связи