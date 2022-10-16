«Реал» считает Хаби Алонсо возможной заменой Анчелотти и будет следить за его работой в «Байере»
«Реал» ищет специалистов, способных в будущем заменить Карло Анчелотти во главе команды.
По данным ESPN, руководство намерено понаблюдать за тем, как в «Байере» будет работать Хаби Алонсо. У испанца видят качества, подходящие «Реалу», и теперь за его развитием будут следить более пристально.
За три матча на посту главного тренера немецкого клуба экс-хавбек мадридцев добился одной победы и потерпел два поражения.
«Байер» с общим счетом 1:14 проиграл 4 из 5 последних матчей. При Хаби Алонсо 1 победа в 3 играх
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