«Реал» считает Хаби Алонсо возможной заменой Анчелотти и будет следить за его работой в «Байере»

ищет специалистов, способных в будущем заменить во главе команды.

По данным ESPN, руководство намерено понаблюдать за тем, как в будет работать . У испанца видят качества, подходящие «Реалу», и теперь за его развитием будут следить более пристально.

За три матча на посту главного тренера немецкого клуба экс-хавбек мадридцев добился одной победы и потерпел два поражения.

«Байер» с общим счетом 1:14 проиграл 4 из 5 последних матчей. При Хаби Алонсо 1 победа в 3 играх