Хаби Алонсо возглавит «Байер» и подпишет контракт до 2024 года
Хаби Алонсо станет новым главным тренером «Байера».
Бывший полузащитник сборной Испании принял предложение немецкого клуба, сообщает Marca.
Экс-футболист «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии», практически идеально освоивший немецкий язык в период игры за мюнхенцев, подпишет контракт до 2024 года. Официально о соглашении хотят объявить в течение ближайших часов.
Алонсо возглавлял «Реал Сосьедад Б» с 2019 по 2022 год. До этого он работал тренером юношеской команды «Реала».
После 8 проведенных туров Бундеслиги «Байер» набрал 5 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.
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