Хаби Алонсо возглавит «Байер» и подпишет контракт до 2024 года

станет новым главным тренером «Байера».

Бывший полузащитник сборной принял предложение немецкого клуба, сообщает Marca.

Экс-футболист «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии», практически идеально освоивший немецкий язык в период игры за мюнхенцев, подпишет контракт до 2024 года. Официально о соглашении хотят объявить в течение ближайших часов.

Алонсо возглавлял «Реал Сосьедад Б» с 2019 по 2022 год. До этого он работал тренером юношеской команды «Реала».

После 8 проведенных туров Бундеслиги набрал 5 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.