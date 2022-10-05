Хаби Алонсо возглавит «Байер» и подпишет контракт до 2024 года

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Хаби Алонсо станет новым главным тренером «Байера».

Бывший полузащитник сборной Испании принял предложение немецкого клуба, сообщает Marca.

Экс-футболист «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии», практически идеально освоивший немецкий язык в период игры за мюнхенцев, подпишет контракт до 2024 года. Официально о соглашении хотят объявить в течение ближайших часов.

Алонсо возглавлял «Реал Сосьедад Б» с 2019 по 2022 год. До этого он работал тренером юношеской команды «Реала».

После 8 проведенных туров Бундеслиги «Байер» набрал 5 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.

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