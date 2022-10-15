«Байер» с общим счетом 1:14 проиграл 4 из 5 последних матчей. При Хаби Алонсо 1 победа в 3 играх
«Байер» одержал лишь одну победу в последних пяти матчах во всех турнирах.
Команда Хаби Алонсо уступила «Айнтрахту» (1:5) в 10-м туре Бундеслиги.
Под руководством испанского тренера, работающего с 5 октября, леверкузенцы провели три игры. До сегодняшнего дня у них были победа над «Шальке» (4:0) и поражение от «Порту» (0:3).
На отрезке в пять матчей «Байер» проиграл четырежды, общий счет в этих четырех встречах – 1:14.
Далее клуб примет «Вольфсбург» – это случится 22 октября.
Комментарии