Саттон об удалении Клоппа: «За такое нужно отстранять на 6 или даже 10 матчей»

осудил за поведение в матче с .

В концовке игры 11-го тура против «горожан» (1:0) главный тренер «Ливерпуля» получил красную карточку от арбитра за агрессивное поведение и крики в адрес бокового судьи.

«Клопп потерял самообладание в тот момент, и он это понимает. Он будет сгорать от стыда, глядя на кадры, в которых он угрожает помощнику рефери.

В дальнейшем он признал, что был неправ, и это единственное, что он мог сделать. Но если мы хотим, чтобы тренеры перестали себя так вести, Футбольная ассоциация (FA) должна взять на себя ответственность в том, чтобы наказания за подобное стали достаточным сдерживающим фактором.

Сегодня Клопп сможет руководить в игре с , и это неправильно. Если мы хотим искоренить подобное поведение, дисквалификации должны вступать в силу моментально.

За это нужно дисквалифицировать на три, шесть или даже 10 матчей, если мы хотим донести, что подобное неприемлемо», – сказал бывший нападающий .