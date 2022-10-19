Саттон об удалении Клоппа: «За такое нужно отстранять на 6 или даже 10 матчей»
Крис Саттон осудил Юргена Клоппа за поведение в матче с «Манчестер Сити».
В концовке игры 11-го тура АПЛ против «горожан» (1:0) главный тренер «Ливерпуля» получил красную карточку от арбитра Энтони Тэйлора за агрессивное поведение и крики в адрес бокового судьи.
«Клопп потерял самообладание в тот момент, и он это понимает. Он будет сгорать от стыда, глядя на кадры, в которых он угрожает помощнику рефери.
В дальнейшем он признал, что был неправ, и это единственное, что он мог сделать. Но если мы хотим, чтобы тренеры перестали себя так вести, Футбольная ассоциация (FA) должна взять на себя ответственность в том, чтобы наказания за подобное стали достаточным сдерживающим фактором.
Сегодня Клопп сможет руководить «Ливерпулем» в игре с «Вест Хэмом», и это неправильно. Если мы хотим искоренить подобное поведение, дисквалификации должны вступать в силу моментально.
За это нужно дисквалифицировать на три, шесть или даже 10 матчей, если мы хотим донести, что подобное неприемлемо», – сказал бывший нападающий «Челси».
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