Клоппу выдвинуты обвинения в неподобающих комментариях за выкрики в адрес судьи матча с «Ман Сити»

выдвинуты обвинения в неподобающем поведении в матче с .

Напомним, в конце игры 11-го тура (1:0) главный тренер получил красную карточку за выкрики в адрес бокового судьи.

ассоциация Англии предъявила немцу обвинения в нарушении правила FA E3, который подразумевает «комментарии, которые являются неподобающими, портят репутацию игры, являются угрожающими, унизительными, неприличными или оскорбительными».

После матча Клопп извинился за свое поведение, сказав: «В той ситуации [у меня в голове] что-то щелкнуло, я этим не горжусь. Я заслужил красную карточку, и то, как я выглядел в этот момент, – неправильно».

Тренер должен ответить на обвинения до пятницы. Клопп сможет руководить командой в матче против «Вест Хэма», который пройдет завтра, 19 октября.