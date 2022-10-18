Клоппу выдвинуты обвинения в неподобающих комментариях за выкрики в адрес судьи матча с «Ман Сити»
Юргену Клоппу выдвинуты обвинения в неподобающем поведении в матче с «Манчестер Сити».
Напомним, в конце игры 11-го тура АПЛ (1:0) главный тренер «Ливерпуля» получил красную карточку за выкрики в адрес бокового судьи.
Футбольная ассоциация Англии предъявила немцу обвинения в нарушении правила FA E3, который подразумевает «комментарии, которые являются неподобающими, портят репутацию игры, являются угрожающими, унизительными, неприличными или оскорбительными».
После матча Клопп извинился за свое поведение, сказав: «В той ситуации [у меня в голове] что-то щелкнуло, я этим не горжусь. Я заслужил красную карточку, и то, как я выглядел в этот момент, – неправильно».
Тренер должен ответить на обвинения до пятницы. Клопп сможет руководить командой в матче против «Вест Хэма», который пройдет завтра, 19 октября.
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