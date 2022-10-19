1+1 Смолова, гол Макарова и пенальти Полоза: смотрите видеообзор матча «Динамо» – «Ростов»

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«Динамо» победило «Ростов» (3:1) в 4-м туре Фонбет Кубка России.

Денис Макаров открыл счет на 44-й минуте, откликнувшись на проникающий пас Даниила Фомина в штрафную.

Во втором тайме Дмитрий Полоз сравнял счет с пенальти, заработанный Николаем Комличенко, однако на 79-й минуте Вячеслав Грулев с передачи Федора Смолова вновь вывел динамовцев вперед. На 86-й Смолов забил сам и поставил точку в матче.

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