«Челси» ведет с «Миланом» переговоры о переходе Леау. Неймара «ПСЖ» лондонцам не продаст

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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау до конца завтрашнего дня может перейти в «Челси».

По данным The Times, лондонский клуб ведет переговоры о трансфере португальца. Он хочет усилить атаку до закрытия трансферного окна, запланированного на 1 сентября.

Также «синим» сообщили, что приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара не удастся. Ранее поступала информация о том, что бразилец был предложен «Челси».

В 4 матчах Серии А в этом сезоне Леау забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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