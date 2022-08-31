«Челси» ведет с «Миланом» переговоры о переходе Леау. Неймара «ПСЖ» лондонцам не продаст

Нападающий до конца завтрашнего дня может перейти в .

По данным The Times, лондонский клуб ведет переговоры о трансфере португальца. Он хочет усилить атаку до закрытия трансферного окна, запланированного на 1 сентября.

Также «синим» сообщили, что приобрести нападающего не удастся. Ранее поступала информация о том, что бразилец был предложен «Челси».

В 4 матчах Серии А в этом сезоне Леау забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.