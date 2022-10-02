Славиша Йоканович: «Динамо» проснулось слишком поздно. «Ахмат» провел более цельную игру»

Главный тренер Славиша Йоканович подвел итоги игры с «Ахматом» (1:2) в Мир .

– В целом «Ахмат» провел более цельную игру. В первые 45 минут они были быстрее, лучше действовали в единоборствах. Во второй половине мы пытались перевернуть игру, создавали моменты, но этого было недостаточно, чтобы заработать сегодня очки. Все же мы проснулись слишком поздно.

У нас новая команда, много молодых футболистов, так что нам нужно продолжать усердно работать и улучшать свою игру.

– С чем была связана беззубая игра команды в первом тайме?

– Мы ожидали, что в начале матча игроки «Ахмата» будут нас прессинговать. Они были сильнее и выигрывали много подборов. Хотя они и не создали много опасных моментов – забили со стандарта и увеличили счет уже перед самым перерывом.

Во втором тайме мы старались комбинировать, создавать остроту у ворот соперника, но одного гола оказалось недостаточно.

– Чья была идея прилететь в Грозный всего за несколько часов до матча?

– Мы посчитали, что для нас это будет наилучшим решением.

– У были определенные проблемы с центром обороны, где есть травмированные футболисты. Вы исходили из этого, выпуская с первых минут и ?

– Мы всегда отслеживаем состав соперника и список травмированных. Но в данном случае мы не ориентировались на это при выборе игроков группы атаки, – сказал Йоканович.