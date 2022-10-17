Левандовски о призе имени Мюллера: «Горжусь не только победой, но и именем трофея. Герд был огромным источником вдохновения»

прокомментировал получение приза лучшему нападающему года.

Нападающий «Барселоны», ранее выступавший за «Баварию», получил приз имени второй сезон подряд.

«Я очень рад выиграть и горжусь не только победой, но и именем этого трофея. Герд был огромным источником вдохновения.

Перед сезоном я хотел подобраться к его показателям, и я всегда хотел побить некоторые из его рекордов. Это всегда было огромным испытанием.

41-й забитый гол за сезон Бундеслиги был очень эмоциональным моментом, потому что я не думал, что этот рекорд возможно побить. Я хочу сказать спасибо моим бывшим партнерам по команде из мюнхенской «Баварии», потому что я знаю, как усердно им приходится работать», – сказал поляк.

Левандовски побил рекорд Мюллера – вколотил 41-й гол в Бундеслиге! Цифра Герда держалась 49 лет