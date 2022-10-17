Левандовски о призе имени Мюллера: «Горжусь не только победой, но и именем трофея. Герд был огромным источником вдохновения»
Роберт Левандовски прокомментировал получение приза лучшему нападающему года.
Нападающий «Барселоны», ранее выступавший за «Баварию», получил приз имени Герда Мюллера второй сезон подряд.
«Я очень рад выиграть и горжусь не только победой, но и именем этого трофея. Герд был огромным источником вдохновения.
Перед сезоном я хотел подобраться к его показателям, и я всегда хотел побить некоторые из его рекордов. Это всегда было огромным испытанием.
41-й забитый гол за сезон Бундеслиги был очень эмоциональным моментом, потому что я не думал, что этот рекорд возможно побить. Я хочу сказать спасибо моим бывшим партнерам по команде из мюнхенской «Баварии», потому что я знаю, как усердно им приходится работать», – сказал поляк.
Левандовски побил рекорд Мюллера – вколотил 41-й гол в Бундеслиге! Цифра Герда держалась 49 лет
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