Мане – в топ-3 списка «Золотого мяча». Это лучший результат для африканцев с 1995 года

попал в топ-3 списка претендентов на .

Бывший вингер «Ливерпуля», который в межсезонье перешел в «Баварию», в итоговом списке займет либо второе, либо третье место.

Итоги голосования будут объявлены сегодня на торжественной церемонии вручения «Золотого мяча».

Результат Мане – лучший для африканских футболистов с 1995 года, когда «Золотой мяч» выиграл либериец Джордж Веа.

Сенегалец в прошлом сезоне выиграл с и Кубок лиги. В Лиге чемпионов его команда дошла до финала, где уступила , а в заняла второе место.