Мане – в топ-3 списка «Золотого мяча». Это лучший результат для африканцев с 1995 года

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Золотой мяч Садьо Мане Футбол

Садьо Мане попал в топ-3 списка претендентов на «Золотой мяч».

Бывший вингер «Ливерпуля», который в межсезонье перешел в «Баварию», в итоговом списке займет либо второе, либо третье место.

Итоги голосования будут объявлены сегодня на торжественной церемонии вручения «Золотого мяча».

Результат Мане – лучший для африканских футболистов с 1995 года, когда «Золотой мяч» выиграл либериец Джордж Веа.

Сенегалец в прошлом сезоне выиграл с «Ливерпулем» Кубок Англии и Кубок лиги. В Лиге чемпионов его команда дошла до финала, где уступила «Реалу», а в АПЛ заняла второе место.

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