Федоров про 1:0: «Химки» вышли играть в три защитника – это был сюрприз. Первые 15-20 минут «Локо» потратил с одной целью – забрать мяч»

прокомментировал победу «Локомотива» над «Химками».

Московский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

«Как и ожидалось – игра получилась напряженной. Мы готовились к «Химкам», но сегодня они вышли играть в три защитника – это был сюрприз. Первые 15-20 минут потратили с одной целью – забрать мяч. При этом было много невынужденных ошибок. Говорили ребятам, что это не проходная игра: она будет далеко не такой, как с «Торпедо». Понравилось, как команда отреагировала на наши слова.

Мне понравилось, как с моим приходом на тренировках люди делают все, чтобы играть. Говорить о том, что такой же состав, как сегодня, выйдет на «Динамо», я не берусь», – сказал исполняющий обязанности главного тренера .