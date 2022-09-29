Педриньо о покере: «Спасибо Миранчуку за три ассиста. Теперь я должен ему обед»

Вингер «Локомотива» Педриньо рад покеру в матче Фонбет Кубка России с «Химками» (5:0).

– Очень рад, что удалось забить и помочь команде. Все ребята бились. Благодарю Бога, что все получилось. Три игры уже не забивал, начал беспокоиться. Всегда немного нервничаешь, когда не удается забить, но в этом матче все получилось.

Отдельное спасибо Антону Миранчуку за три ассиста, которые он сделал для меня.

– Как тебе взаимодействие с ?

– С ним очень легко играть. Антон – классный игрок. С ним мы наладили игровые связи еще на тренировках. В игре тоже все получилось. И теперь я должен ему обед, – сказал Педриньо с улыбкой.

Педриньо из «Локо» зажег в Кубке – покер «Химкам»! Поиздевался над защитой и Митрюшкиным