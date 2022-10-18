«Локомотив» выиграл 2 матча подряд во 2-й раз в сезоне и впервые с августа

ив» одержал вторую победу подряд.

Сегодня железнодорожники обыграли в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:0). 15 октября «Локо» одержал победу над «Торпедо» с тем же счетом.

Московский клуб смог выиграть 2 матча подряд во второй раз в этом сезоне и впервые с августа. Тогда они победили «Химки» (3:0) и «Оренбург» (5:1).

Следующий матч «Локомотив» проведет 22 октября – против «Динамо» в рамках 14-го тура Мир .