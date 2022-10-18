Карим Бензема: «Роналдо – мой кумир. Лишь ради него я бы молча сел на скамейку, он недостижим»

Форвард , обладатель «Золотого мяча»-2022, рассказал о любимом игроке.

– мой кумир, я считаю, что нет другого такого нападающего, как он. Невозможно повторить то, что он делал на поле, он вошел в историю.

Он единственный форвард, ради которого я бы молча сел на скамейку. Он на недостижимом уровне. Как и Зидан.

Роналдо является феноменом не только для меня, но и для всех нападающих», – сказал Бензема.

❤️ Мама Бензема вышла за «Золотым мячом» на сцену. Всегда верила, что Карим его получит