Карим Бензема: «Роналдо – мой кумир. Лишь ради него я бы молча сел на скамейку, он недостижим»
Форвард «Реала» Карим Бензема, обладатель «Золотого мяча»-2022, рассказал о любимом игроке.
«Роналдо – мой кумир, я считаю, что нет другого такого нападающего, как он. Невозможно повторить то, что он делал на поле, он вошел в историю.
Он единственный форвард, ради которого я бы молча сел на скамейку. Он на недостижимом уровне. Как и Зидан.
Роналдо является феноменом не только для меня, но и для всех нападающих», – сказал Бензема.
❤️ Мама Бензема вышла за «Золотым мячом» на сцену. Всегда верила, что Карим его получит
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