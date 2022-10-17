Флорентино Перес: «Бензема – лучший игрок мира, смесь Зидана и Роналдо. Буду очень рад, если он выиграет «Золотой мяч»
Флорентино Перес оценил шансы Карима Бензема на получение «Золотого мяча».
В Париже началась церемония вручения награды.
«Что касается мадридского «Реала», то мы очень рады, что у нас есть игроки, способные выиграть его. Я ходил к Кариму Бензема домой, чтобы поговорить с ним, я буду очень рад, если он станет обладателем «Золотого мяча».
Карим – смесь Зизу и Роналдо. Он, безусловно, лучший игрок в мире», – сказал президент «Реала» в эфире L’Equipe.
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