Флорентино Перес: «Бензема – лучший игрок мира, смесь Зидана и Роналдо. Буду очень рад, если он выиграет «Золотой мяч»

оценил шансы на получение «Золотого мяча».

В Париже началась церемония вручения награды.

«Что касается мадридского «Реала», то мы очень рады, что у нас есть игроки, способные выиграть его. Я ходил к Кариму Бензема домой, чтобы поговорить с ним, я буду очень рад, если он станет обладателем «Золотого мяча».

Карим – смесь Зизу и Роналдо. Он, безусловно, лучший игрок в мире», – сказал президент в эфире L’Equipe.