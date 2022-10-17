Роналдо: «Бензема заслужил «Золотой мяч». Я жду победу «девятки», наша позиция важна в футболе»

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Роналдо считает, что Карим Бензема должен выиграть «Золотой мяч» в этом году.

– Я практически убежден, что Карим выиграет «Золотой мяч». Он провел выдающийся сезон. Думаю, он заслужил эту награду.

– Это тот тип нападающего, который вам нравится?

– Да! И, конечно, я жду победы «девятки». Наша позиция очень важна для футбола, а Карим демонстрирует, что необходимо для игры нападающим, – сказал бывший форвард «Мадрида».

Церемония вручения «Золотого мяча» начнется в 21:30 по московскому времени.

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