Роналдо: «Бензема заслужил «Золотой мяч». Я жду победу «девятки», наша позиция важна в футболе»

считает, что должен выиграть в этом году.

– Я практически убежден, что Карим выиграет «Золотой мяч». Он провел выдающийся сезон. Думаю, он заслужил эту награду.

– Это тот тип нападающего, который вам нравится?

– Да! И, конечно, я жду победы «девятки». Наша позиция очень важна для футбола, а Карим демонстрирует, что необходимо для игры нападающим, – сказал бывший форвард .

Церемония вручения «Золотого мяча» начнется в 21:30 по московскому времени.