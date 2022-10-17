«Зенит» повторил рекорд РПЛ по количеству очков после 13 туров

«Зенит» повторил рекорд Мир по набранным очкам после 13 туров.

В 13-м туре петербургский клуб обыграл в гостях (3:0).

Команда Сергея Семака с 33 очками лидирует в турнирной таблице, опережая , который идет вторым, на 7 очков.

Ранее удалось набрать 33 очка в 13 первых турах в чемпионском сезоне-2010.

Такой же результат показал на данном этапе чемпионата в сезоне-2015/16. Тогда армейцы также в итоге стали чемпионами.