«Зенит» повторил рекорд РПЛ по количеству очков после 13 туров
«Зенит» повторил рекорд Мир РПЛ по набранным очкам после 13 туров.
В 13-м туре петербургский клуб обыграл в гостях «Пари НН» (3:0).
Команда Сергея Семака с 33 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Спартак», который идет вторым, на 7 очков.
Ранее «Зениту» удалось набрать 33 очка в 13 первых турах в чемпионском сезоне-2010.
Такой же результат показал на данном этапе чемпионата ЦСКА в сезоне-2015/16. Тогда армейцы также в итоге стали чемпионами.
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