Александр Горшков: «Зенит» превосходит других и может отыграть чемпионат без поражений. «Спартак» и ЦСКА могут конкурировать, но все будет зависеть от сине-бело-голубых»

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Александр Горшков считает, что «Зениту» по силам провести сезон без поражений. 

«У «Зенита» главная задача занять первое место в РПЛ, а поражения по ходу сезона возможны, потому что сложно все время держать мотивацию. Но по силе петербуржцы превосходят других и могут отыграть этот чемпионат без поражений. Возможно, это получится.

«Спартак» и ЦСКА могут составить конкуренцию «Зениту», но все будет зависеть от сине-бело-голубых. Если они не расслабятся, то их будет сложно обыграть в чемпионской гонке.

Бакаев? Он мало играет в «Зените», потому что конкуренция в команде очень большая. Когда Зелимхан уходил из «Спартака», наверное, понимал, что будет сложно и нужно будет сидеть на скамейке», – сказал бывший игрок «Зенита»

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