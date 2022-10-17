Александр Горшков: «Зенит» превосходит других и может отыграть чемпионат без поражений. «Спартак» и ЦСКА могут конкурировать, но все будет зависеть от сине-бело-голубых»

считает, что «Зениту» по силам провести сезон без поражений.

«У «Зенита» главная задача занять первое место в , а поражения по ходу сезона возможны, потому что сложно все время держать мотивацию. Но по силе петербуржцы превосходят других и могут отыграть этот чемпионат без поражений. Возможно, это получится.

и могут составить конкуренцию «Зениту», но все будет зависеть от сине-бело-голубых. Если они не расслабятся, то их будет сложно обыграть в чемпионской гонке.

Бакаев? Он мало играет в , потому что конкуренция в команде очень большая. Когда Зелимхан уходил из «Спартака», наверное, понимал, что будет сложно и нужно будет сидеть на скамейке», – сказал бывший игрок «Зенита»