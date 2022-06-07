«Может, Бакаев вытеснит Малкома через какое-то время или составит ему конкуренцию». Горшков об экс-хавбеке «Спартака» в «Зените»

высказался о возможном переходе в «Зенит» из «Спартака».

– Бакаев – техничный футболист, интересный. Будем смотреть, приживется ли он в «Зените» или нет. Конкуренция в клубе большая, ему будет непросто.

– Зачем Бакаев, если на его позиции играет ?

– Да, изначально Зелимхан будет на замене, но если тренерский штаб хочет видеть Бакаева в «Зените», возможно, у него появится шанс.

Может, он через какое-то время вытеснит или составит конкуренцию Малкому.

– Как вы относитесь к переходам футболистов из в «Зенит»?

– Это всегда не очень приветствуется. Не понимаю такие трансферы, но, с другой стороны, футболисты относятся профессионально к своему делу.

Такие переходы происходят и в Испании из «Реала» в «Барселону. Это жизнь и профессиональный спорт, – сказал бывший футболист «Зенита».

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» и Бакаев договорились о трехлетнем контракте с опцией продления на год.