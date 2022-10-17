Илкай Гюндоган: «Ман Сити» и «Ливерпуль» – лучшие команды Европы за последние годы, возможно»

разочарован поражением «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» (0:1) в 11-м туре .

«Конечно, мы разочарованы. Мы упустили пару моментов и подарили им хорошие шансы. Нам немного повезло в первом эпизоде с Мо Салахом (вингер выходил один на один, но Эдерсон отбил его удар – Sports.ru), но второй такой момент он уже не упустил.

и «Ливерпуль» – лучшие команды Англии и, возможно, лучшие команды Европы за последние годы. Поэтому, конечно, матч и должен был получиться интенсивным и агрессивным, а еще тут было столько болельщиков.

Все знали, что матч будет отличным, но, к сожалению, мы получили худший результат из возможных», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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