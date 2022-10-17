ЦСКА – Торпедо 19.10.2022 Кубок России, прогноз на футбольный матч

19 октября в среду, поклонников отечественного футбола ожидает московское дерби — столичный ЦСКА на своем поле примет московское Торпедо в матче 4 тура группового этапа Кубка России (путь РПЛ).

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Рекомендованная ставка: Победа ЦСКА, 1.39, ТБ 1.5, 1.02

Как сыграют «армейцы» после непростого матча со Спартаком, чем ответят «автозаводцы», основными ли составами сыграют команды. Ответы на эти вопросы вы сможете получить после матча ЦСКА — Торпедо, ну а наш прогноз на игру поможет вам сделать осмысленную ставку на поединок.

ЦСКА

«Армейцы» безупречны в Кубке России — красно-синие в нынешнем розыгрыше одержали три победы из трех возможных. Подопечные Федотова в первом туре обыграли Торпедо (2:0), а также Урал и Сочи (оба раза по 2:1). ЦСКА ожидаемо идет на первом месте в квартете, имея в активе девять очков — ближайший конкурент «армейцев» Урал имеет в активе только шесть баллов.

Последний матч: 16 октября ЦСКА в рамках чемпионата России играл со столичным «Спартаком». Поединок закончился со счетом 2:2. Красно-синие владели мячом на протяжении 42% игрового времени, нанесли 10 ударов по воротам соперника, пять из которых пришлись в створ, средняя точность передач в игре — 77%.

Пять предыдущих матчей «армейцев» завершились следующими результатами:

Что касается тенденций, на которые следует обратить при прогнозировании исхода встреч, то:

Как дела в чемпионате: ЦСКА в 13 турах РПЛ набрал 25 очков и занимает третье место. Отставание от питерского Зенита составляет восемь очков.

Торпедо

«Автозаводцам» непросто дается нынешний сезон — стартовал с командой в РПЛ Александр Бородюк, ознако затем специалиста сменил Николай Ковардаев, временно работавший с командой, а затем черно-белые назначили бывшего наставника «Ахмата» Николая Талалаева.

В Кубке России «автозаводцы» уступили ЦСКА (0:2), затем обыграли «Сочи» (3:1) и проиграли «Уралу» (0:1). Торпедо к четвертому туру Кубка России идет на третьем месте в группе. Команда имеет в активе три очка, отставая от лидера на шесть баллов.

Последний матч: 15 октября в матче 13 тура РПЛ Торпедо на своем поле уступил столичному Локомотиву. «Автозаводцы» владели мячом на протяжении 44% игрового времени, нанесли по воротам соперника пять ударов, один из которых пришелся в створ ворот, а средняя точность передач составила 74%.

Предыдущие пять матчей Торпедо провело следующим образом:

Также мы рекомендуем обратить внимание на следующие моменты в статистике «автозаводцев»:

Как дела в чемпионате: Торпедо идет на последнем, 16 месте в турнирной таблице. «Автозаводцы» имеют в своем активе только шесть очков. Для выхода из зоны вылета и стыковых матчей команде необходимо набрать минимум семь баллов.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч ЦСКА — Торпедо

Статистика последних 20 очных встреч между «армейцами» и «автозаводцами» говорит о практически полном доминировании ЦСКА:

Если же говорить о кубковой встрече, то наверняка Владимир Федотов выставит на игру полурезервный состав — ротацию никто не отменял, к тому же, красно – синие с комфортным преимуществом лидируют в группе Кубка России, поэтому, чисто гипотетически, могут себе позволить осечку в этом турнире. Торпедо, наоборот, будет набирать игровой тонус через матчи, и наверняка Талалаев выставит на поединок оптимальный состав — игра с «Локомотивом» показала общую тенденцию на улучшение игры. Впрочем, нынешний ЦСКА слишком силен, чтобы отдавать очки, пусть и в кубковом матче. Поэтому отдадим свое предпочтение ЦСКА.

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Смотреть матч ЦСКА – Торпедо