Жорди Альба: «Всегда говорил, что Энрике – лучший в мире. «Интер Майами» постарается победить «ПСЖ». Почему бы и нет?»

Жорди Альба назвал Луиса Энрике лучшим тренером в мире.

«Интер Майами» вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира и сыграет против «ПСЖ».

«Для клуба это замечательное достижение. Теперь нам предстоит встретиться против «ПСЖ» – и это будет очень сложно. Посмотрим, сможем ли мы выстоять.

Мы сражались во всех трех матчах. Однако сейчас мы говорим о победителе Лиги чемпионов.

Мы знаем их футболистов, их тренера. Мне повезло играть под его руководством, и я всегда говорил, что он лучший в мире.

Мы постараемся их победить. Почему бы и нет? Это футбол. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти», – сказал защитник «Интер Майами» Жорди Альба.