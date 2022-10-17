Где смотреть ЦСКА – Торпедо, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 19 октября
В среду, 19 октября, сыграют ЦСКА и Торпедо в пути команде рпл ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
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