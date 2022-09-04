Отец Холанда об отказе Эрлинга «Реалу»: «Дело в игре Бензема. Еще мы думали, что они подпишут Мбаппе. «Ман Сити» был идеальным вариантом»

Отец Эрлинга Холанда рассказал, почему форвард перешел в «Манчестер Сити», а не в .

В документальном фильме «Haaland: The Choice», который вышел на ViaPlay, , выполняющий функции агента игрока, рассказал о факторах, повлиявших на выбор Эрлинга в пользу .

«Мы задумались: «Кому нужен центральный нападающий?» Это и стало первым критерием. «Манчестер Сити» мы оценили на 10 баллов из 10 в этом отношении. Это был идеальный вариант.

«Реалу» мы поставили 5 или 6 из 10. Дело в том, как сейчас играет . А еще мы думали, что они подпишут Мбаппе», – сказал Альф-Инге.

В 6 стартовых турах 22-летний форвард забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить здесь.