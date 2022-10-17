Хави про 1:3 от «Реала»: «Ответственность на мне. Нужно менять менталитет, если хотим побеждать в таких матчах»

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Хави высказался о поражении «Барселоны» от «Реала» (1:3) в Ла Лиге.

«Я не думаю, что мы плохо играли в первом тайме. Мы доминировали над «Реалом» – нужно было пользоваться шансами. Во втором тайме они были очень хороши. Нам не хватало агрессии.

Если мы хотим побеждать в таких матчах, нужно менять менталитет. Мы играли с уважением по отношению к себе, но этого недостаточно.

Я не указываю пальцем на игроков. Я несу ответственность за поражение. Это моя ошибка», – сказал тренер «Барселоны».

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