Тренер ЦСКА Фоменко о 1-м голе: «Зобнин потерял мяч, а потом начал махать руками. В чем человечность? Ты либо выбиваешь в аут, либо продолжаешь игру»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Роман Зобнин Милан Гайич Олег Фоменко Спорт-Экспресс Футбол

Тренер ЦСКА Олег Фоменко высказался о первом голе команды в дерби со «Спартаком» (2:2).

В эпизоде с первым голом ЦСКА хавбек «Спартака» Роман Зобнин добровольно отпустил мяч из-за падения Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.

– Как вы видели момент с Зобниным?

– Мы видели, что идет атака на наши ворота. Зобнин с мячом бежал в бровку. Защитник догнал его, отобрал мяч, а Зобнин остановился и начал поднимать руки. У нас был вопрос по подкату Хлусевича. Там был жесткий подкат.

– Зобнин сказал, что он поступил по-человечески.

– Он потерял мяч. В чем человечность? Он сначала потерял мяч, а потом начал махать руками. Ты либо выбиваешь мяч в аут, либо продолжаешь игру.

Все поняли, что он отдал мяч специально? Если бы он отдал мяч нам в ноги – вопросов бы не было. А он остановился, когда защитник его догнал и отнял мяч. Мы видели эпизод так, – сказал Фоменко.

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