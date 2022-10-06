Лионель Месси: «Аргентина заслуживала победу в финале ЧМ-2014»

вспомнил свои прошлые чемпионаты мира.

О ЧМ-2010

«Перед турниром я получил травму в «Барселоне», на чемпионат мира я поехал, пропустив до этого несколько месяцев. У нас была отличная команда, отличный состав, но нас остановила».

О ЧМ-2014

«В 2014-м у нас был потрясающий состав. Нас критиковали после Кубка Америки и неудачного выступления в плей-офф, но в итоге мы выиграли отбор и после этого больше не проигрывали. Мы прибавляли и дошли до финала, в котором заслуживали победу».

О ЧМ-2018

«На том турнире мы стартовали не лучшим образом, у нас были трудности с выходом в плей-офф. Тогда в команде были серьезные перемены, менялись тренеры, футболисты. Мы неудачно завершили выступление на турнире, однако, на мой взгляд, выиграй мы первый матч, все бы сложилось иначе», – сказал капитан сборной Аргентины.