Галактионов о 0:3: «Зенит» реализовал все три момента. «Пари НН» так не может»

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Главный тренер «Пари НН» подвел итоги матча с «Зенитом» (0:3) в Мир РПЛ.

— Есть неудовлетворительный результат. И с точки зрения счета, и с точки зрения качества. Есть структурная организация игры, и есть индивидуальное мастерство. И мастерство оказалось выше: три момента, которые у них были, они все три реализовали. К сожалению, для нас.

Мы не можем создать один момент и забить один гол. Нам надо играть агрессивнее в атаке, чтобы реализовывать моменты.

— Калинский отыграл только одну половину, почему?

— Он почувствовал определенный дискомфорт, и мы приняли решение не рисковать. У команды впереди важные матчи. Нам надо понять, насколько он будет готов, — сказал Михаил Галактионов.

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