Семак о 3:0 с «Пари НН»: «Может показаться, что «Зениту» легко было, но игра непростая. Заслуженная победа»

прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН» (3:0) в рамках Мир .

– По счету может показаться, что достаточно легко было. На самом деле, игра была непростая. Хорошо, что мы смогли забить два мяча в первом тайме, но прекрасно понимали, что были случаи, когда «Пари НН» проигрывал после первого тайма и по ходу второго возвращался в игру. У команды есть характер.

Несмотря на то, что после третьего мяча отдали инициативу, местами играли не так активно, как хотелось бы. Тем не менее, считаю, мы заслуженно победили в непростом матче. Результат для нас положительный, будем готовиться к следующему матчу.

– В есть несколько игроков из . Что можете сказать? Как они себя проявляют в основном составе?

– Что касается воспитанников нашего клуба, мы, конечно, следим, смотрим за всеми игроками. Обмениваемся информацией с тренерами. Немного пообщались с перед матчем.

Конечно, следим. Прекрасно, когда молодые футболисты получают игровую практику, – это позволяет им расти, прибавлять. Будем смотреть, насколько они готовы будут составить конкуренцию игрокам, которые у нас выходят в стартовом составе, – сказал тренер петербуржцев.