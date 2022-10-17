Джикия о 8-матчевой голевой серии Соболева: «Пусть продолжает в том же духе, а мы всегда поможем»

оценил 8-матчевую голевую серию форварда «Спартака» .

— У Соболева какая-то невероятная забивная серия.

— Он умеет это делать и проявляет. Огромный молодец. Поэтому пусть продолжает в том же духе, а мы всегда поможем.

— Может, он как-то по особенному настраивается?

— Вроде нет. Ничего такого не заметил. Настраивается так, что забивает. Он сам знает, как настраиваться, уже не маленький. И все получается, — сказал защитник .