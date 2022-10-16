Соболев забил в 8-м матче подряд – ЦСКА. У Промеса 6 ассистов в Мир РПЛ – больше всех
Нападающий «Спартака» Александр Соболев продлил серию матчей с забитыми голами.
Форвард поразил ворота ЦСКА (2:1, второй тайм) на 57-й минуте в 13-м туре Мир РПЛ.
25-летний игрок забил в восьмой встрече подряд с учетом игры сборной России. На этом отрезке у него 9 голов. Подробно со статистикой Соболева можно ознакомиться здесь.
Голевой пас Александру отдал хавбек Квинси Промес. Теперь на счету нидерландца 6 ассистов в чемпионате – больше всех. Детальнее его показатели можно посмотреть тут.
Видеотрансляция матча ЦСКА – «Спартак». 1:2 – Соболев вывел красно-белых вперед. Текстовый онлайн есть
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