Соболев забил в 8-м матче подряд – ЦСКА. У Промеса 6 ассистов в Мир РПЛ – больше всех

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Квинси Промес Александр Соболев Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев продлил серию матчей с забитыми голами.

Форвард поразил ворота ЦСКА (2:1, второй тайм) на 57-й минуте в 13-м туре Мир РПЛ.

25-летний игрок забил в восьмой встрече подряд с учетом игры сборной России. На этом отрезке у него 9 голов. Подробно со статистикой Соболева можно ознакомиться здесь.

Голевой пас Александру отдал хавбек Квинси Промес. Теперь на счету нидерландца 6 ассистов в чемпионате – больше всех. Детальнее его показатели можно посмотреть тут.

Видеотрансляция матча ЦСКА – «Спартак». 1:2 – Соболев вывел красно-белых вперед. Текстовый онлайн есть

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