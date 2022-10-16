Кепа предотвратил 3,2 гола – больше всех вратарей АПЛ. Он провел лишь 3 матча за «Челси»

Голкипер Кепа Аррисабалага лучше всех в помогает команде избегать голов.

Испанец предотвратил 3,2 гола, Алиссон ( ) и Джордан Пикфорд ( ) – 2,7, Нето («Борнмут») – 2,6, Ник Поуп ( ) – 2,2.

При этом 28-летний вратарь «синих» принял участие лишь в трех матчах, в то время как у Алиссона и Пикфорда их по 9.

Подробно со статистикой выступлений Аррисабалаги можно ознакомиться здесь.