Кепа предотвратил 3,2 гола – больше всех вратарей АПЛ. Он провел лишь 3 матча за «Челси»

Теги Челси Ливерпуль Ньюкасл Эвертон премьер-лига Англия рейтинги Борнмут Нето Джордан Пикфорд Кепа Аррисабалага Ник Поуп Алиссон Футбол

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага лучше всех в АПЛ помогает команде избегать голов.

Испанец предотвратил 3,2 гола, Алиссон («Ливерпуль») и Джордан Пикфорд («Эвертон») – 2,7, Нето («Борнмут») – 2,6, Ник Поуп («Ньюкасл») – 2,2.

При этом 28-летний вратарь «синих» принял участие лишь в трех матчах, в то время как у Алиссона и Пикфорда их по 9.

Подробно со статистикой выступлений Аррисабалаги можно ознакомиться здесь.

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