Поттер о 2:0 с «Астон Виллой»: «Челси» пришлось помучиться. Кепа показал игру мирового уровня»

Главный тренер Грэм Поттер подвел итоги матча с «Астон Виллой» (2:0) в .

«Игра получилась тяжелой. заставила нас помучиться, особенно в первом тайме, пускай мы и повели в счете. Соперник давил, и нашему вратарю удалось совершить несколько хороших сэйвов.

После матча в Лиге чемпионов было важно проявить себя. Я в восторге от игроков, мы набрали три важных очка.

Мы верим в . Нам он очень нравится как игрок и как человек. Влияние, которое он оказывает на команду, заметно.

показал игру мирового уровня, особенно в первом тайме. Я очень рад за него, у него были непростые отрезки в нашей команде, но он смог внести свой вклад», – сказал Поттер Sky Sports.