Тухель о Кепе в старте «Челси»: «Менди немного не везло, дали передохнуть. И у него проблемы с коленом»

Главный тренер «Челси» объяснил, почему не играет с «Динамо».

Вратарь, принявший участие в 6 матчах в этом сезоне, оказался в запасе на игру с загребским клубом в чемпионов. В стартовом составе вышел .

«Начнем с того, что Кепа давно заслуживает сыграть. У нас два голкипера, способных выступать на высочайшем уровне.

Начался новый турнир, и это хорошая возможность передохнуть для Менди. Ему немного не везло в последних матчах – но он не был плох.

К тому же у него есть некоторые проблемы с коленом, он не на 100% готов, так что мы воспользовались этой ситуацией», – сказал Тухель BT Sport.

Видеотрансляция «Динамо» Загреб – «Челси» – 1:0. Оршич открыл счет. Обамеянг, Кепа, Стерлинг и Фофана играют, текстовый онлайн есть