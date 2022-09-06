Тухель о Кепе в старте «Челси»: «Менди немного не везло, дали передохнуть. И у него проблемы с коленом»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему Эдуар Менди не играет с «Динамо».

Вратарь, принявший участие в 6 матчах АПЛ в этом сезоне, оказался в запасе на игру с загребским клубом в Лиге чемпионов. В стартовом составе вышел Кепа Аррисабалага.

«Начнем с того, что Кепа давно заслуживает сыграть. У нас два голкипера, способных выступать на высочайшем уровне.

Начался новый турнир, и это хорошая возможность передохнуть для Менди. Ему немного не везло в последних матчах – но он не был плох.

К тому же у него есть некоторые проблемы с коленом, он не на 100% готов, так что мы воспользовались этой ситуацией», – сказал Тухель BT Sport.

Видеотрансляция «Динамо» Загреб – «Челси» – 1:0. Оршич открыл счет. Обамеянг, Кепа, Стерлинг и Фофана играют, текстовый онлайн есть

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