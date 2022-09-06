Менди отклонил первое предложение «Челси» по контракту – ему предложили зарплату ниже, чем у Кепы

отклонил предложение по контракту, переговоры с начинаются.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, после подписания нового 6-летнего контракта на 250 тысяч фунтов с правым защитником приоритетом руководства «Челси» стало продление соглашений с вратарем Эдуаром Менди и полузащитником Мэйсоном Маунтом.

Менди отклонил первое предложение лондонского клуба, так как ему предложили зарплату ниже, чем у резервного вратаря , который получает 190 тысяч фунтов в неделю. В данный момент Эдуар получает одну из самых низких зарплат в «Челси». Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

Маунту пока не сделали формального предложения о новом контракте. Хавбек счастлив в «Челси», поэтому в клубе настроены оптимистично. В руководстве считают, что договориться с Мэйсоном получится быстро. Вероятно, он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Отмечается, что переговоры с Джейсом прошли очень быстро – за две недели. Как ожидается, на согласование новых контрактов с Маунтом и Менди уйдет больше времени.