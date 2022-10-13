Роберт Левандовски: «Если вручение «Золотого мяча» не отменят, его получит Бензема»

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Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски назвал главного претендента на «Золотой мяч».

«Да, Бензема, вероятно, в числе фаворитов. Конечно, если вручение награды не отменят, то он, видимо, ее получит», – отметил поляк.

В 2020 году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса. Левандовски, выступавший за «Баварию», был тогда одним из главных претендентов на приз.

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