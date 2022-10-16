Директор «Реала»: «Думаю, футбольный мир единодушен в том, что Бензема заслуживает «Золотой мяч»

Директор поделился мыслями о победе над «Барселоной» (3:1).

«Очень рад за мадридистов, за игроков, за всех. Матч обещал быть сложным, соперник очень опасный. Они очень хорошо прессингуют, мы понимали, что если преодолеем это давление, то у нас будут шансы.

Соперник способен долго контролировать мяч, но мы закрывали им пространство и отвечали на контратаках. Это был отличный матч.

Я думаю, что футбольный мир единодушен в том, что заслуживает «Золотой мяч», – заявил .

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября.

«Реал» взял класико. «Барсу» убрали еще в первом тайме