Директор «Реала»: «Думаю, футбольный мир единодушен в том, что Бензема заслуживает «Золотой мяч»
Директор «Реала» поделился мыслями о победе над «Барселоной» (3:1).
«Очень рад за мадридистов, за игроков, за всех. Матч обещал быть сложным, соперник очень опасный. Они очень хорошо прессингуют, мы понимали, что если преодолеем это давление, то у нас будут шансы.
Соперник способен долго контролировать мяч, но мы закрывали им пространство и отвечали на контратаках. Это был отличный матч.
Я думаю, что футбольный мир единодушен в том, что Карим Бензема заслуживает «Золотой мяч», – заявил Эмилио Бутрагеньо.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября.
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