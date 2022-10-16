Гильермо Абаскаль: «Спартак» получил две желтые за первые 15 минут, что сказалось на игроках. Команда молодая, это был тест на зрелость»

Главный тренер объяснил проблемы команды в игре с (2:2).

«Экономии сил не было. В футболе так не бывает. Так это не работает. Нужно понимать, что за первые 15 минут мы получили две желтые карточки, что сказалось на футболистах в моральном плане. Они не могут продолжать играть так же, несмотря на их опыт.

Было три эпизода: момент с пропущенным голом и карточки. Все в совокупности привело к необходимости во времени переварить это.

У нас молодая команда. Для них этот матч был тестом на зрелость. В таких обстоятельствах они себя чувствуют ограниченно. Команда прогрессирует, извлекает урок. На второй тайм ты выходишь после разговора тет-а-тет, успокоившись.

Дерби – это всегда особенная история. Этот матч совершенно другой. Готовясь к матчу, ты ощущаешь это. Это всегда отдельная история.

Я благодарю болельщиков, которые всегда нас поддерживают. Были моменты, которые меня удивили по ходу этого матча, но я бы не хотел говорить о них», – сказал Абаскаль.

Матч 13-го тура Мир обслуживала бригада арбитров под руководством Сергея Карасева.