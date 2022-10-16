Абаскаль о 2:2 с ЦСКА: «Бывает, футбол дает тебе, а потом забирает. Очень тяжелая игра»

Главный тренер подвел итоги матач с (2:2) в Мир .

«Так бывает, что футбол дает тебе, а потом забирает. Не могу быть довольным тем, что мы пропускаем, но мы показываем характер.

Очень тяжелая игра. Нашим игрокам было очень трудно делать подборы после длинных передач Акинфеева. Когда мы завладели мячом, нам удавалось показывать свой футбол.

Было много разных эпизодов, можно было даже проиграть, но мы смотрим вперед. Жаль, что не смогли довести дело до победы, хотя вели в счете. Должны извлечь из этого матча положительные моменты», – сказал Абаскаль.

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