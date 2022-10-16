Эдди Хау: «Ньюкасл» здорово сдерживал «МЮ», но Рэшфорд мог забить решающий гол. Мы такого не заслуживали»

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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в АПЛ.

«Мы были особенно хороши в первом тайме. Жоэлинтон дважды попал в каркас ворот, плюс мог быть назначен пенальти за нарушение на Уилсоне. Но во втором тайме мы упустили нить игры, я рад, что финальный свисток наконец прозвучал.

У Рэшфорда был прекрасный момент. Мы здорово сдерживали «МЮ», но в этой ситуации могли пропустить решающий гол. Однако мои игроки такого не заслуживали.

Мы хорошо начали сезон, футболисты отдают все силы – а о большем и просить нельзя. Командный дух на высоте», – сказал Хау.

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