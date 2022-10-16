Зиньковский забил ЦСКА дальним ударом через 7 минут после выхода на замену
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский сравнял счет в матче с ЦСКА.
26-летний футболист вышел на замену после первого тайма игры 13-го тура Мир РПЛ и уже на 53-й минуте ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Игоря Акинфеева.
До этого в последний раз Зиньковский забивал 14 августа – «Сочи» (3:0). С тех пор у него было 5 игр без голов.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Видеотрансляция матча ЦСКА – «Спартак». 1:2 – Соболев вывел красно-белых вперед. Текстовый онлайн есть
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