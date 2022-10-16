Малком забил в третьем матче подряд. У хавбека «Зенита» 14 (9+5) очков в 13 матчах Мир РПЛ

Малком забил гол в третьем матче подряд.

Полузащитник отметился забитым мячом во втором тайме игры Мир против (3:0, второй тайм).

Таким образом, бразилец забил в третьем туре подряд. Ранее он отличался в матчах против «Ростова» (3:1) и «Факела» (1:1).

Всего в этом сезоне набрал 14 (9+5) очков в 13 матчах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Зенит».