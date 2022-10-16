Малком забил в третьем матче подряд. У хавбека «Зенита» 14 (9+5) очков в 13 матчах Мир РПЛ
Малком забил гол в третьем матче подряд.
Полузащитник «Зенита» отметился забитым мячом во втором тайме игры Мир РПЛ против «Пари НН» (3:0, второй тайм).
Таким образом, бразилец забил в третьем туре подряд. Ранее он отличался в матчах против «Ростова» (3:1) и «Факела» (1:1).
Всего в этом сезоне Малком набрал 14 (9+5) очков в 13 матчах.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Зенит».
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