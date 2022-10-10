Александр Головин: «Играя исключительно в РПЛ, получить предложение из Европы практически нереально»
Александр Головин оценил вероятность переходов российских игроков в европейские клубы.
— В Европе Чалов бы еще мог заиграть?
— С переездом в Европу сейчас намного сложнее. Хотя уверен, что и Федя, и Костя Кучаев, и другие ребята могли быть востребованы в европейских клубах. Но по нефутбольным причинам сейчас это тяжело.
Российские клубы не играют в еврокубках, сборная также отстранена от официальных матчей, а показать себя исключительно в играх РПЛ настолько хорошо, чтобы получить предложение из европейского чемпионата, практически нереально.
Даже если взять мою ситуацию, то интерес был основан прежде всего на матчах Лиги чемпионов и сборной России во время чемпионата мира-2018, – сказал хавбек «Монако».
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