Александр Головин: «Играя исключительно в РПЛ, получить предложение из Европы практически нереально»

оценил вероятность переходов российских игроков в европейские клубы.

— В Европе Чалов бы еще мог заиграть?

— С переездом в Европу сейчас намного сложнее. Хотя уверен, что и Федя, и Костя Кучаев, и другие ребята могли быть востребованы в европейских клубах. Но по нефутбольным причинам сейчас это тяжело.

Российские клубы не играют в еврокубках, сборная также отстранена от официальных матчей, а показать себя исключительно в играх настолько хорошо, чтобы получить предложение из европейского чемпионата, практически нереально.

Даже если взять мою ситуацию, то интерес был основан прежде всего на матчах Лиги чемпионов и сборной России во время чемпионата мира-2018, – сказал хавбек .