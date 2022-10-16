Гильерме намерен завершить карьеру в «Локо»: «Это моя мечта. Еще хочу поиграть за сборную России»
Гильерме заявил о желании завершить карьеру в «Локомотиве».
– Вам 36 лет. До скольки хотите играть?
– Пока я себя чувствую нормально. Сложно угадать, сколько еще лет я буду играть – все зависит от здоровья. У меня еще два года контракта – посмотрим, как себя буду чувствовать физически. Играть до 40 лет? Посмотрим.
– Карьеру завершишь в «Локомотиве»? Можешь пообещать болельщикам?
– Да. Я к этому иду – это моя мечта.
– Твоя карьера в сборной России завершена?
– Нет, еще рано для этого решения. Я хочу поиграть за национальную команду, – сказал вратарь «Локомотива».
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