Роналду после матча ЛЕ с «Омонией»: «Мы верим до самого конца»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Омония соцсети Футбол

Криштиану Роналду поделился мыслями после матча Лиги Европы.

В четверг «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Омонию» (1:0) благодаря голу Скотта Мактомини на 93-й минуте. Португалец вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.

«Мы верим до самого конца», – написал Роналду в соцсетях, прикрепив к посту фотографии с матча.

Напомним, «МЮ» занимает 2-е место в группе, отставая на 3 очка от «Реал Сосьедад».

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