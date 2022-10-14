Роналду после матча ЛЕ с «Омонией»: «Мы верим до самого конца»

поделился мыслями после матча .

В четверг дома обыграл «Омонию» (1:0) благодаря голу Скотта Мактомини на 93-й минуте. Португалец вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.

«Мы верим до самого конца», – написал Роналду в соцсетях, прикрепив к посту фотографии с матча.

Напомним, «МЮ» занимает 2-е место в группе, отставая на 3 очка от «Реал Сосьедад».