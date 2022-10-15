Гендиректор «Динамо»: «Мы продолжаем доверять Йокановичу»
Генеральный директор «Динамо» выразил доверие тренеру Славише Йокановичу.
В 13-м туре Мир РПЛ «Динамо» выиграло у «Оренбурга» со счетом 3:2.
«Мы продолжаем доверять Йокановичу. Мы работаем, сегодня победили, хороший результат.
Проигрывая по ходу матча, смогли свести его к победе. Это показатель воли, характера. Данная победа – позитивный знак для нас.
Нужны ли нам такие нервы? Игру мы разберем, сделаем соответствующие выводы. Это задача тренерского штаба», – сказал Павел Пивоваров.
Комментарии