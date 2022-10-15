Гендиректор «Динамо»: «Мы продолжаем доверять Йокановичу»

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Генеральный директор «Динамо» выразил доверие тренеру Славише Йокановичу.

В 13-м туре Мир РПЛ «Динамо» выиграло у «Оренбурга» со счетом 3:2.

«Мы продолжаем доверять Йокановичу. Мы работаем, сегодня победили, хороший результат.

Проигрывая по ходу матча, смогли свести его к победе. Это показатель воли, характера. Данная победа – позитивный знак для нас.

Нужны ли нам такие нервы? Игру мы разберем, сделаем соответствующие выводы. Это задача тренерского штаба», – сказал Павел Пивоваров.

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