Гендиректор «Динамо»: «Мы продолжаем доверять Йокановичу»

Генеральный директор «Динамо» выразил доверие тренеру .

В 13-м туре Мир выиграло у со счетом 3:2.

«Мы продолжаем доверять Йокановичу. Мы работаем, сегодня победили, хороший результат.

Проигрывая по ходу матча, смогли свести его к победе. Это показатель воли, характера. Данная победа – позитивный знак для нас.

Нужны ли нам такие нервы? Игру мы разберем, сделаем соответствующие выводы. Это задача тренерского штаба», – сказал Павел Пивоваров.