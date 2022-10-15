Йоканович о 3:2 с «Оренбургом»: «Игроки «Динамо» достали из себя все, чтобы победить»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча с (3:2).

«Доволен победой. Игру можно разделить на два отрезка. Первый – это первые 60 минут, мы плохо вошли в игру, много страдали на стандартах у наших ворот.

Последние полчаса были другими: команда показала характер, смогла перевернуть матч. Игроки достали из себя все, чтобы победить», – заявил Йоканович.

«Динамо» победило впервые за 5 матчей, было 3 поражения и ничья. Дальше – «Ростов»