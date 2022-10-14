«Захарян сбавил требования к себе, это видно». Орещук о хавбеке «Динамо»
Роман Орещук высказался касательно игры Арсена Захаряна.
– Прибавил ли Арсен Захарян по сравнению с предыдущим годом? Повлиял ли на его игру сорванный трансфер в «Челси»?
– Нет, трансфер здесь играет мало-мальскую роль. Конечно, это бред: «Меня не взяли в «Челси», поэтому я играю хуже».
А вот то, что Арсен сбавил к себе требования, видно. Плюс не забывайте, что сейчас он играет на своей позиции. В прошлом сезоне он играл не на своей, потому что там выходил Шиманьски.
И мы требуем сейчас такой же игры от Захаряна, но Арсен – немного другого типа игрок: менее мобилен и менее агрессивен, но он думающий, со светлой головой.
Возможно, Славиша Йоканович как раз перестраивает команду под Захаряна. Мы многого можем не знать, только догадываться. Нужно подождать.
Очень хочется, чтобы Захарян вернулся к своей форме осени-2021. Тогда точно и «Барселона», и «Реал» его позовут, – сказал бывший спортивный директор «Динамо».
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