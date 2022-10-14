«Захарян сбавил требования к себе, это видно». Орещук о хавбеке «Динамо»

высказался касательно игры .

– Прибавил ли Арсен Захарян по сравнению с предыдущим годом? Повлиял ли на его игру сорванный трансфер в «Челси»?

– Нет, трансфер здесь играет мало-мальскую роль. Конечно, это бред: «Меня не взяли в «Челси», поэтому я играю хуже».

А вот то, что Арсен сбавил к себе требования, видно. Плюс не забывайте, что сейчас он играет на своей позиции. В прошлом сезоне он играл не на своей, потому что там выходил Шиманьски.

И мы требуем сейчас такой же игры от Захаряна, но Арсен – немного другого типа игрок: менее мобилен и менее агрессивен, но он думающий, со светлой головой.

Возможно, как раз перестраивает команду под Захаряна. Мы многого можем не знать, только догадываться. Нужно подождать.

Очень хочется, чтобы Захарян вернулся к своей форме осени-2021. Тогда точно и «Барселона», и «Реал» его позовут, – сказал бывший спортивный директор .